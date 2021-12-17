واشنطن تعلن استعدادها للحوار مع موسكو

كشفت الخارجية الروسية عن مقترحات موسكو الموجهة للناتو والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية. وتؤكد الوثيقة على ضرورة إعادة البنى التحتية العسكرية للناتو إلى حدود عام1997.

بالإضافة إلى امتناع كل من موسكو وواشنطن عن نشر الأسلحة النووية والصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خارج أراضيهما.