يوتيوب يحجب بث RT الناطقة بالألمانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rz0i
انطلق اليوم رسميا بث قناة RT DE الناطقة باللغة الألمانية، حيث ستبث القناة من استوديهات في موسكو وبرلين الأخبار والبرامج الحوارية والأفلام الوثائقية على مدار الساعة.
وأكدت رئيسة تحرير شبكة آر تي /مارغريتا سيمونيان/ أن القناة واجهت ضغطا غير مسبوق من قبل السلطات الألمانية. يأتي ذلك فيما حجب موقع يوتيوب البث المباشر للقناة بعد ساعات من انطلاقه.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.