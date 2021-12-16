يوتيوب يحجب بث RT الناطقة بالألمانية

انطلق اليوم رسميا بث قناة RT DE الناطقة باللغة الألمانية، حيث ستبث القناة من استوديهات في موسكو وبرلين الأخبار والبرامج الحوارية والأفلام الوثائقية على مدار الساعة.

وأكدت رئيسة تحرير شبكة آر تي /مارغريتا سيمونيان/ أن القناة واجهت ضغطا غير مسبوق من قبل السلطات الألمانية. يأتي ذلك فيما حجب موقع يوتيوب البث المباشر للقناة بعد ساعات من انطلاقه.