موسكو: خطاب واشنطن العدواني يمنع التهدئة

شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، على أن الخطاب الأمريكي العدواني لا يساعد في خفض التوتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

من جهتها، اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب بمواصلة عسكرة أوكرانيا عبر مدِها بالأسلحة والمقاتلين بدعوى أنهم مدربون، مؤكدة فشل مجموعة السبع في تحمل مسؤولية أخطائِها بشأن أوكرانيا.