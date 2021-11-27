العثور على 5 جثث جديدة داخل منجم كيميروفو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على5 جثث جديدة خلال عمليات البحث داخل منجم الفحم بمقاطعة كيميروفو..

وكانت انبعاثات مفاجئة لغاز الميتان أدّت إلى وقوع انفجار أودى بحياة 51 شخصا من بينهم خمسة من رجال الإنقاذ.. هذا وتواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.