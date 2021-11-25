طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات
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تتجه العلاقات الإيرانية الإماراتية لمزيد من الانفتاح عقب زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري إلى أبو ظبي، وأكد فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين.
تتجه العلاقات الإيرانية الإماراتية لمزيد من الانفتاح عقب زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري إلى أبو ظبي، وأكد فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين.
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