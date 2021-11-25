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طهران وأبو ظبي.. الطريق نحو حل الخلافات

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تتجه العلاقات الإيرانية الإماراتية لمزيد من الانفتاح عقب زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري إلى أبو ظبي، وأكد فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

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