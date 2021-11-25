 
مباشر

حمدوك: لم تمارس علي ضغوط لتوقيع الاتفاق

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtnj

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم .

يأتي ذلك خلال تظاهرات خرجت للتنديد بالاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، والمطالبة باستعادة الحكم المدني.إلى ذلك، قال حمدوك إنه لم يواجه أي ضغوطٍ خارجية أو داخلية للتوقيع على الاتفاق.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا