حمدوك: لم تمارس علي ضغوط لتوقيع الاتفاق

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم .

يأتي ذلك خلال تظاهرات خرجت للتنديد بالاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، والمطالبة باستعادة الحكم المدني.إلى ذلك، قال حمدوك إنه لم يواجه أي ضغوطٍ خارجية أو داخلية للتوقيع على الاتفاق.