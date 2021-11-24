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قطاع السياحة السوري.. توقعات بعام أفضل

أخبار العالم العربي

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كشف وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني خلال مؤتمر صحفي بدمشق عن وجود عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة سوريا، متوقعاً أن يكون العام المقبل أفضل لقطاع السياحة.

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