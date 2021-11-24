قطاع السياحة السوري.. توقعات بعام أفضل

كشف وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني خلال مؤتمر صحفي بدمشق عن وجود عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة سوريا، متوقعاً أن يكون العام المقبل أفضل لقطاع السياحة.

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