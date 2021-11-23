طهران: ملتزمون ببرنامج نووي سلمي

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده عازمة على الاستمرار في برنامجها النووي السلمي.

وقال لدى استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران أن بلاده تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات الدولية، من جانبه قال غروسي إن الجانبين يحاولان التوصل إلى أرضية مشتركة عبر تعميق التواصل والعلاقات الثنائية.