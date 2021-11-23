طهران: ملتزمون ببرنامج نووي سلمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsx6
أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده عازمة على الاستمرار في برنامجها النووي السلمي.
وقال لدى استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران أن بلاده تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات الدولية، من جانبه قال غروسي إن الجانبين يحاولان التوصل إلى أرضية مشتركة عبر تعميق التواصل والعلاقات الثنائية.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.