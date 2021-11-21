قتيل وجرحى بإطلاق نار في القدس ومقتل المنفذ
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أفادت مراسلتنا بمقتل مستوطن وإصابة عدة أشخاص بينهم عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي جراء إطلاق نار بالبلدة القديمة في القدس.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم بعد تبادل لإطلاق النار، واستدعت قوات إضافية إلى المنطقة، فيما أكدت حركة حماس أن المنفذ قيادي في الحركة، في الأثناء أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن عملية طعن تعرض لها شخص في مدينة يافا.
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