معرض أبوظبي للبترول "أديبك 2021"

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وقعت روسيا والإمارات اتفاقيةً لتعزيزِ التعاون الصناعي في تطوير تقنياتِ الهيدروجين، وذلك على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021 "