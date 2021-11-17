معرض أبوظبي للبترول "أديبك 2021"
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وقعت روسيا والإمارات اتفاقيةً لتعزيزِ التعاون الصناعي في تطوير تقنياتِ الهيدروجين، وذلك على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021 "
وقعت روسيا والإمارات اتفاقيةً لتعزيزِ التعاون الصناعي في تطوير تقنياتِ الهيدروجين، وذلك على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021 "
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