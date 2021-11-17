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بيلاروس تواصل تقديم مساعدات للمهاجرين

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تواصل السلطات البيلاروسية تقديم مساعدات للمهاجرين العالقين على الحدود مع بولندا. هذا وأكد الصليب الأحمر البيلاروسي وصول أكثر من ألف مهاجر إلى مخيم مؤقت نصبته مينسك لإيواء المهاجرين

فيما بقي المئات منهم على الحدود البيلاروسية البولندية.

من هناك موفدنا مكسيم الطوري والتفاصيل

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