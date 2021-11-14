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40 عاما على تأسيس البيت الروسي ببيروت

الثقافة والفن

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أحيا البيت الروسي في بيروت الذكرى الأربعين لتأسيسه عبر حفل فني قدمت خلاله الفنانة الروسية الشعبية ناديجدا كريغينا باقة من الأغاني الفلكلورية الروسية.

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