40 عاما على تأسيس البيت الروسي ببيروت
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أحيا البيت الروسي في بيروت الذكرى الأربعين لتأسيسه عبر حفل فني قدمت خلاله الفنانة الروسية الشعبية ناديجدا كريغينا باقة من الأغاني الفلكلورية الروسية.
أحيا البيت الروسي في بيروت الذكرى الأربعين لتأسيسه عبر حفل فني قدمت خلاله الفنانة الروسية الشعبية ناديجدا كريغينا باقة من الأغاني الفلكلورية الروسية.
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