تحذير إيراني لإسرائيل في حال شنها عدوانا

هدد الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل بتدميرها في حال شنت أي عدوان على طهران ، وأضاف أن قدرات إيران الدفاعية والصاروخية وطائراتها المسيرةَ ليست محل تفاوُض.

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