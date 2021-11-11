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تحذير إيراني لإسرائيل في حال شنها عدوانا

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هدد الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل بتدميرها في حال شنت أي عدوان على طهران ، وأضاف أن قدرات إيران الدفاعية والصاروخية وطائراتها المسيرةَ ليست محل تفاوُض.

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