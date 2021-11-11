لندن.. ارتفاع أعداد وفيات وإصابات كورونا
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تشهد المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ارتفاعا ملموسا بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
يأتي ذلك مع إلحاح السلطات الصحية والطبية البريطانية على تكثيف التطعيم والتلقيح خاصة الجرعةَ الثالثة في صفوف المسنين.
ولا يستبعد خبراء الفيروسات الدخول بموجة رابعة للجائحةِ مع ظهور سلالات جديدة للفيروس المتحور.
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