مشروع لتفعيل الأنشطة الرياضية برام الله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnyg
افتتحت بلدية رام الله المسار الرياضي الأول في المدينة المخصص لمختلف الأنشطة الرياضية بهدف التمتع بنمط حياة أفضل لسكان المدينة وبيلغ طوله نحو تسعمئة متر وبعرض سبعة أمتار.
افتتحت بلدية رام الله المسار الرياضي الأول في المدينة المخصص لمختلف الأنشطة الرياضية بهدف التمتع بنمط حياة أفضل لسكان المدينة وبيلغ طوله نحو تسعمئة متر وبعرض سبعة أمتار.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.