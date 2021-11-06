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مشروع لتفعيل الأنشطة الرياضية برام الله

أخبار العالم العربي

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افتتحت بلدية رام الله المسار الرياضي الأول في المدينة المخصص لمختلف الأنشطة الرياضية بهدف التمتع بنمط حياة أفضل لسكان المدينة وبيلغ طوله نحو تسعمئة متر وبعرض سبعة أمتار.

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