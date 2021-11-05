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بيوت الطين في مدينة الرقة السورية

أخبار العالم العربي

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لا تزال العمارة البيئية المعتمدة على الطين والطوب تجد لها مكاناً بين مواد البناء الحديثة في مدينة الرقة السورية وهي تتميز بجماليتها ورخص ثمن تكلفتها.

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