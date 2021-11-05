بيوت الطين في مدينة الرقة السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnyf
لا تزال العمارة البيئية المعتمدة على الطين والطوب تجد لها مكاناً بين مواد البناء الحديثة في مدينة الرقة السورية وهي تتميز بجماليتها ورخص ثمن تكلفتها.
لا تزال العمارة البيئية المعتمدة على الطين والطوب تجد لها مكاناً بين مواد البناء الحديثة في مدينة الرقة السورية وهي تتميز بجماليتها ورخص ثمن تكلفتها.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.