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دعم برلماني جزائري للسلطات بالرد على المغرب

أخبار العالم العربي

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أكدت نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، صليحة قاشي، أن مواقف البرلمان منسجمة وداعمة لأي خطوة أو قرار ستتخذه السلطات العليا حيال المغرب.

هذا وكانت الرئاسة الجزائرية قد توعدت بأن الاستهداف الأخير لمدنيين جزائريين لن يمر دون عقاب متهمة المغرب بالضلوع في الحادث.

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