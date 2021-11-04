دعم برلماني جزائري للسلطات بالرد على المغرب
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أكدت نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، صليحة قاشي، أن مواقف البرلمان منسجمة وداعمة لأي خطوة أو قرار ستتخذه السلطات العليا حيال المغرب.
هذا وكانت الرئاسة الجزائرية قد توعدت بأن الاستهداف الأخير لمدنيين جزائريين لن يمر دون عقاب متهمة المغرب بالضلوع في الحادث.
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