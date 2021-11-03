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لبنان يجدد الدعوة للحوار مع السعودية

أخبار العالم العربي

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أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب على ضرورة عدم تأثر علاقات لبنان مع أشقائه بتصريحات فردية لا تمثل الدولة، وجدد الدعوة للحوار الاخوي لحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج .

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