لبنان يجدد الدعوة للحوار مع السعودية
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أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب على ضرورة عدم تأثر علاقات لبنان مع أشقائه بتصريحات فردية لا تمثل الدولة، وجدد الدعوة للحوار الاخوي لحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج .
أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب على ضرورة عدم تأثر علاقات لبنان مع أشقائه بتصريحات فردية لا تمثل الدولة، وجدد الدعوة للحوار الاخوي لحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج .
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