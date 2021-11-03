لبنان يجدد الدعوة للحوار مع السعودية

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب على ضرورة عدم تأثر علاقات لبنان مع أشقائه بتصريحات فردية لا تمثل الدولة، وجدد الدعوة للحوار الاخوي لحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج .

تابعوا RT على