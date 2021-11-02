بوتين: نبذل جهدا مكثفا للحفاظ على الغابات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته عبر الفيديو أمام القمة الدولية للمناخ في غلاسكو، أكد أن روسيا كثفت جهودها للحفاظ على الغابات، ومكافحة آثار الاحتباس الحراري..

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستضاعف تمويل وتنمية أبحاث الطاقة النظيفة من أجل تطبيقها على نطاق واسع لتحقيق الهدف المتمثل بانبعاثات صفرية