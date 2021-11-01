طهران: على واشنطن الابتعاد عن التهديدات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن على واشنطن الابتعاد عن التهديدات المكررة ضد طهران، معتبرا تحليق طائرات عسكرية أمريكية في سماء المنطقة حركة استعراضية.

كما دعا زادة الولايات المتحدة إلى التركيز على العودة إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الإعلان عن موعد استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي سيكون هذا الأسبوع.