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قرداحي: استقالتي من الحكومة غير واردة

أخبار العالم العربي

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قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إن استقالته من الحكومة غير واردة..

في الأثناء دعا البطريرك الماروني في لبنان بشارة بطرس الراعي، رئيسي الجمهورية والوزراء لاتخاذ خطوة حاسمة لحل الأزمة مع دول الخليج.

وكان الرئيس ميشال عون قد أكد حرصَ بلاده على علاقاتٍ قوية مع السعودية ودولِ الخليج العربية لا تتأثر برأي أيِ طرف آخر.

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