مشروع "رمان" يطلق أول قاموس عربي مصور
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أطلق مشروع "رمان" الفلسطيني أول قاموس عربي بصور أصلية من الثقافة العربية، إضافة إلى مجموعة أخرى من القواميس بلغات عدة بهدف خلق تواصل بين الثقافات المختلفة.
أطلق مشروع "رمان" الفلسطيني أول قاموس عربي بصور أصلية من الثقافة العربية، إضافة إلى مجموعة أخرى من القواميس بلغات عدة بهدف خلق تواصل بين الثقافات المختلفة.
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