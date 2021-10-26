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مشروع "رمان" يطلق أول قاموس عربي مصور

أخبار العالم العربي

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أطلق مشروع "رمان" الفلسطيني أول قاموس عربي بصور أصلية من الثقافة العربية، إضافة إلى مجموعة أخرى من القواميس بلغات عدة بهدف خلق تواصل بين الثقافات المختلفة.

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