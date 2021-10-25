 
مباشر

تدريبات "العلم الأزرق" في إسرائيل

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl6t

قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي رفض الكشف عن اسمه إن إيران ستظل القضية الأساسية في أولويات تل أبيب الأمينة.

كما وكشف أن الدفاعات الجوية السورية شكلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعقيدات لمهام سلاح الجو الاسرائيلي في هجماته ضد أهداف داخل سوريا. هذه التصريحات جاءت في سياق تدريبات العلم الأزرق التي تجري في قاعدة عوڤدا الجوية في صحراء النقب بإسرائيل، وتشارك فيها ثماني دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا