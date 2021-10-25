تدريبات "العلم الأزرق" في إسرائيل
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قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي رفض الكشف عن اسمه إن إيران ستظل القضية الأساسية في أولويات تل أبيب الأمينة.
كما وكشف أن الدفاعات الجوية السورية شكلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعقيدات لمهام سلاح الجو الاسرائيلي في هجماته ضد أهداف داخل سوريا. هذه التصريحات جاءت في سياق تدريبات العلم الأزرق التي تجري في قاعدة عوڤدا الجوية في صحراء النقب بإسرائيل، وتشارك فيها ثماني دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا.
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