تواصل فعاليات قمة "أقدر" العالمية في دبي

تستمر في دبي بالإمارات العربية المتحدة فعاليات قمة "أقدر" العالمية في نسختها الرابعة، وستطلق اثنتى عشرة مبادرة عالمية أولها طاولة المستديرة بعنوان المواطنة الإيجابية.

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