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تواصل فعاليات قمة "أقدر" العالمية في دبي

أخبار العالم العربي

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تستمر في دبي بالإمارات العربية المتحدة فعاليات قمة "أقدر" العالمية في نسختها الرابعة، وستطلق اثنتى عشرة مبادرة عالمية أولها طاولة المستديرة بعنوان المواطنة الإيجابية.

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