صعوبات جمة أمام مزارعي شرق سوريا
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مع بدء الموسم الزراعي الجديد ، تزداد مخاوف المزارعين في شمال شرق سوريا خاصة مع تلف محاصيلهم خلال العام الماضي وارتفاع تكاليف الزراعة.
مع بدء الموسم الزراعي الجديد ، تزداد مخاوف المزارعين في شمال شرق سوريا خاصة مع تلف محاصيلهم خلال العام الماضي وارتفاع تكاليف الزراعة.
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