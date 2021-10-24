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صعوبات جمة أمام مزارعي شرق سوريا

أخبار العالم العربي

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مع بدء الموسم الزراعي الجديد ، تزداد مخاوف المزارعين في شمال شرق سوريا خاصة مع تلف محاصيلهم خلال العام الماضي وارتفاع تكاليف الزراعة.

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