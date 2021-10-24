إعادة الفرز في 234 محطة انتخابية بالعراق
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قررت مفوضية الانتخابات العراقية إعادة العد والفرز اليدوي في مئتين وأربعٍ وثلاثين محطة انتخابية.
من جانبه، انتقد تحالف الفتح ترحيب مجلس الأمن الدولي بنجاح الانتخابات العراقية قبل حسم الطعون القانونية، في فيما قالت اللجنة التنظيمية للاحتجاجات إن المعتصمين الرافضين للنتائج سيتخذون منهجا جديدا ما لم تُلبَ مطالبهم.
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