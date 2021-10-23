عرض لمجموعة "فابريجيه" الروسية في دبي

تعرض دار «كريستيز» للمزادات في دبي مجموعة نادرة من تحف فابريجيه الروسية، والتي يعود تاريخها الى العهد القيصري وستنقل هذه المجموعة في جولة الى باريس ولندن لتباع في مزاد علني.

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