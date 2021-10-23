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عرض لمجموعة "فابريجيه" الروسية في دبي

عالم السيارات

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تعرض دار «كريستيز» للمزادات في دبي مجموعة نادرة من تحف فابريجيه الروسية، والتي يعود تاريخها الى العهد القيصري وستنقل هذه المجموعة في جولة الى باريس ولندن لتباع في مزاد علني.

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