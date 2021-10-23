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تجاذب بين نصرالله وجعجع

أخبار العالم العربي

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أكد الامين العام لحزب الله حسن نصرلله وجوب متابعة التحقيقات في شأن أحداث الطيونة فيما ربط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاستماع إلى إفادته في القضية باستدعاء نصرلله للتحقيق

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