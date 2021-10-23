تجاذب بين نصرالله وجعجع

أكد الامين العام لحزب الله حسن نصرلله وجوب متابعة التحقيقات في شأن أحداث الطيونة فيما ربط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاستماع إلى إفادته في القضية باستدعاء نصرلله للتحقيق

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