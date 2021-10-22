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مباحثات بين بوتين وبينيت في سوتشي

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي /نفتالي بينيت/ في سوتشي وجود مصالح مشتركة بين الدولتين في الشأن السوري، لا سيما فيما يخص محاربة الإرهاب.

بدوره شدد بينيت على أهمية بحث الملف النووي الإيراني، وقضايا إقليمية أخرى مع الرئيس الروسي.

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