مباحثات بين بوتين وبينيت في سوتشي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي /نفتالي بينيت/ في سوتشي وجود مصالح مشتركة بين الدولتين في الشأن السوري، لا سيما فيما يخص محاربة الإرهاب.

بدوره شدد بينيت على أهمية بحث الملف النووي الإيراني، وقضايا إقليمية أخرى مع الرئيس الروسي.