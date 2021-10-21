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تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني

أخبار العالم العربي

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خرجت تظاهرات حاشدة في مناطق متفرقة بالسودان للمطالبة بالتحول الديمقراطي وحكم مدني للدولة.

وفي أم درمان، أصيب عشرات المحتجين أمام مبنى البرلمان عقب إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. بدوره تعهد رئيس الوزراء /عبد الله حمدوك/ بإكمال تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، مؤكدا عدم التراجع عن أهداف الثورة.

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