حكومة الدبيبة تطالب باحترام سيادة ليبيا

طالبت حكومة الوحدة الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا بطرابلس باحترام سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية.

من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية /عبد الحميد الدبيبية/ خلال كلمته بالمؤتمر إن حكومته قدمت الدعم اللازم لجميع المؤسسات المعنية لتنظيم الانتخابات الليبية. داعيا الليبيين إلى المشاركة الفاعلة بالانتخابات، واحترام نتائجها.