 
مباشر

حكومة الدبيبة تطالب باحترام سيادة ليبيا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rk4r

طالبت حكومة الوحدة الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا بطرابلس باحترام سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية.

من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية /عبد الحميد الدبيبية/ خلال كلمته بالمؤتمر إن حكومته قدمت الدعم اللازم لجميع المؤسسات المعنية لتنظيم الانتخابات الليبية. داعيا الليبيين إلى المشاركة الفاعلة بالانتخابات، واحترام نتائجها.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا