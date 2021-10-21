حكومة الدبيبة تطالب باحترام سيادة ليبيا
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طالبت حكومة الوحدة الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا بطرابلس باحترام سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية.
من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية /عبد الحميد الدبيبية/ خلال كلمته بالمؤتمر إن حكومته قدمت الدعم اللازم لجميع المؤسسات المعنية لتنظيم الانتخابات الليبية. داعيا الليبيين إلى المشاركة الفاعلة بالانتخابات، واحترام نتائجها.
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