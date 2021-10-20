شويغو: الناتو كثف طلعاته قرب حدودنا

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنّ الناتو زاد رحلات طائراته الاستطلاعية والتكتيكية قرب الحدود الروسية بنسبة 30%.

وأضاف أن الحلف ينفذ أكثر من30 مناورة يوميا على الحدود الروسية والبيلاروسية.

وأشار شويغو إلى تكثيف واشنطن العملَ على تحديث الأسلحة النووية التكتيكية وقواعد تخزينها في أوروبا.