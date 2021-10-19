نقل الأسير القواسمة إلى قسم العناية المكثفة
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن نقل الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة إلى قسم العناية المكثفة بعد تدهور طرأ على حالته الصحية.
وفي وقت سابق حاول النائب في الكنيست الإسرائيلي عن اليمين المتطرف إيتمار بن غفير اقتحام غرفة الأسير في زيارة استفزازية وتصدى له النائب العربي في الكنيست أيمن عودة
وكانت كاميرا آر تي التقت بالقواسمة قبيل نقله إلى العناية المركزة.
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