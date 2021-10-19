موسكو: على الناتو اتخاذ الخطوة الأولى
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن على حلف الناتو اتخاذ الخطوة الأولى لتحسين العلاقات مع روسيا، محملا الحلف مسؤوليةَ تدهورِ العلاقاتِ بين الطرفين.
وأكد لافروف على هامش فعاليات منتدى فالداي في سوتشي أنّ إجراءات موسكو تجاه الناتو جاءت ردا على الخطوات غير الودية تجاه روسيا.
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