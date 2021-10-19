 
مباشر

تظاهرات في بغداد رفضا لنتائج الانتخابات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjjt

تجددت المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد بالقرب من المنطقة الخضراء.

حيث حشدت عدة أحزاب وفصائل أنصارها رفضا لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في الـ10 من الشهر الحالي، وللمطالبة بإعادة فرز الأصوات.

 وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المنطقة الخضراء شهدت انتشارا أمنيا مكثفا.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا