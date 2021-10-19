تظاهرات في بغداد رفضا لنتائج الانتخابات
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تجددت المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد بالقرب من المنطقة الخضراء.
حيث حشدت عدة أحزاب وفصائل أنصارها رفضا لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في الـ10 من الشهر الحالي، وللمطالبة بإعادة فرز الأصوات.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المنطقة الخضراء شهدت انتشارا أمنيا مكثفا.
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