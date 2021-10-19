تزايد أعداد المشاركين باعتصام الخرطوم
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أفاد مراسلنا في السودان بتزايد أعداد المعتصمين أمام القصر الجمهوري بالخرطوم.
يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة السودانية برئاسة عبد الله حمدوك تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الاضطرابات التي تمر بها البلاد.
وشدد حمدوك على أهمية الحوار بين جميع الأطراف لتجاوز الأزمة، داعيا في الوقت ذاته إلى تجنب التصعيد.
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