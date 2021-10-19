اجتماع ثلاثي حول أفغانستان في موسكو
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انتهى في موسكو اجتماع مغلق بين ممثلين عن روسيا والصين وباكستان لبحث الأوضاع في أفغانستان.. يأتي ذلك قبل يوم من اجتماع آخر في إطار منصة موسكو، بمشاركة وفد رفيع من حركة طالبان..
وقالت الخارجية الروسية إن المشاركين في اجتماع منصة موسكو سيبحثون الأوضاع الأمنية والسياسية في أفغانستان، وتشكيلَ حكومة شاملة، مضيفة أنّ وفودا من عشر دول ستشارك في الاجتماع.
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