 
مباشر

انطلاق أعمال مهرجان العلم في روسيا

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rh5n

انطلقت أنشطة أضخم حدث علمي تكنولوجي في روسيا لعام ألفين وواحد وعشرين، على أرض المعارض بموسكو تحت عنون "مهرجان العلم" بمشاركة واسعة من العلماء والباحثين.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا