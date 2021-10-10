انطلاق أعمال مهرجان العلم في روسيا

انطلقت أنشطة أضخم حدث علمي تكنولوجي في روسيا لعام ألفين وواحد وعشرين، على أرض المعارض بموسكو تحت عنون "مهرجان العلم" بمشاركة واسعة من العلماء والباحثين.

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