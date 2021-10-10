عبد اللهيان: إيران ستمضي لتحقيق مصالحها
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في نهاية جولة استهلها من موسكو أن طهران لن تبقى مكبلة الأیدي وستمضي لتحقيق مصالحها الخاصة، وستدفع محادثات فیینا إلى الأمام.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في نهاية جولة استهلها من موسكو أن طهران لن تبقى مكبلة الأیدي وستمضي لتحقيق مصالحها الخاصة، وستدفع محادثات فیینا إلى الأمام.
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