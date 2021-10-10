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عبد اللهيان: إيران ستمضي لتحقيق مصالحها

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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في نهاية جولة استهلها من موسكو أن طهران لن تبقى مكبلة الأیدي وستمضي لتحقيق مصالحها الخاصة، وستدفع محادثات فیینا إلى الأمام.

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