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شروط حماس في صفقة تبادل الأسرى

أخبار العالم العربي

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أعلنت حركة حماس استعدادها وجهوزيتها لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل بأسرع وقت ممكن، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ تل أبيب شروط المقاومة.

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