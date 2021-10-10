شروط حماس في صفقة تبادل الأسرى

أعلنت حركة حماس استعدادها وجهوزيتها لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل بأسرع وقت ممكن، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ تل أبيب شروط المقاومة.

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