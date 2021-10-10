شروط حماس في صفقة تبادل الأسرى
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أعلنت حركة حماس استعدادها وجهوزيتها لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل بأسرع وقت ممكن، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ تل أبيب شروط المقاومة.
أعلنت حركة حماس استعدادها وجهوزيتها لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل بأسرع وقت ممكن، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ تل أبيب شروط المقاومة.
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