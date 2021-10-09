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ختام منتدى الشباب المصري الروسي

أخبار العالم العربي

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شهدت قلعة صلاح الدين التاريخية في القاهرة حفل ختام منتدى الشباب الثاني المصري الروسي الذي جرت فعالياته ما بين العاصمة المصرية و مدينة العلمين التي تقع غرب البلاد.

وقد شهد المنتدى التاكيد على أهمية الدعم الحكومي للمبادرات التكنولوجية وتسهيل إشراك الشباب في تطوير أجندة الابتكار.

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