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موسكو تحمل بروكسل وواشنطن مسؤولية أزمة الغاز

أخبار روسيا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تصرفات المفوضية الأوروبية وواشنطن تجاه مشروع ''السيل الشمالي اثنان" أحد أسباب أزمة الغاز في أوروبا.

ودعا خلال اجتماع في موسكو مع رابطة رجال الأعمال الأوروبيين بروسيا. دعا بروكسل لتعزيز التعاون مع موسكو في ظروف ارتفاع أسعار الغاز.

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