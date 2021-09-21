تحذير أممي للعالم من تهديدات غير مسبوقة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة افتتاح فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين حذر من تهديدات غير مسبوقة تواجه العالم.

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لا تسعى إلى حرب باردة جديدة أو عالم منقسم لكنها مستعدة لاستخدام القوة العسكرية لحماية مصالحها. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي واشنطن إلى الالتزام بتعهداتها ورفع العقوبات..