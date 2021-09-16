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وصول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان

أخبار العالم العربي

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وصلت عشراتُ الصهاريج المحملة بالوقود الإيراني إلى الأراضي اللبنانية، قادمة من سوريا على أن توزع لاحقا بحسب آلية حددها حزب الله سابقا.

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