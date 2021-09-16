وصول صهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان
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وصلت عشراتُ الصهاريج المحملة بالوقود الإيراني إلى الأراضي اللبنانية، قادمة من سوريا على أن توزع لاحقا بحسب آلية حددها حزب الله سابقا.
وصلت عشراتُ الصهاريج المحملة بالوقود الإيراني إلى الأراضي اللبنانية، قادمة من سوريا على أن توزع لاحقا بحسب آلية حددها حزب الله سابقا.
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