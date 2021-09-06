تحذير فلسطيني من المساس بحياة الأسرى

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة أسرى سجن جلبوع.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتوجه فورا ًإلى السجن والكشف عن مصير أكثر من400 أسير نقلوا إلى أماكن مجهولة وذلك عقبَ تمكن6 أسرى من حفر نفق والفرار من السجن. وحملت الهيئة الحكومةَ الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة، مؤكدة أنّ المِساسَ بحياتهم في حال العثور عليهم قد يؤدي الى إنفجار حقيقي داخل السجون وخارجها.