طهران: على واشنطن ترك سياسة العقوبات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن على الإدارة الأمريكية أن تدركَ، ألا خيار أمامها غير ترك سياسية العقوبات والتعامل مع طهران باحترام .

يأتي ذلك على خلفية فرضِ وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية، بزعم وقوفهم وراءَ مؤامرة فاشلة لخطف صحفية وناشطة حقوقية أمريكية.