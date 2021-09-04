طهران: على واشنطن ترك سياسة العقوبات
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن على الإدارة الأمريكية أن تدركَ، ألا خيار أمامها غير ترك سياسية العقوبات والتعامل مع طهران باحترام .
يأتي ذلك على خلفية فرضِ وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية، بزعم وقوفهم وراءَ مؤامرة فاشلة لخطف صحفية وناشطة حقوقية أمريكية.
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