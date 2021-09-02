مقتل فلسطيني بمواجهات عند حدود غزة

أفاد مراسلنا في قطاع غزة بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات بين المحتجين والجيش الإسرائيلي عند حدود القطاع. وأعلنت وزارة الصحة إصابة 15 فلسطينا، 5 منهم بالرصاص.

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