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مقتل فلسطيني بمواجهات عند حدود غزة

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في قطاع غزة بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات بين المحتجين والجيش الإسرائيلي عند حدود القطاع. وأعلنت وزارة الصحة إصابة 15 فلسطينا، 5 منهم بالرصاص.

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