شمال شرقي سوريا.. الشباب والبحث عن الهجرة
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كثرت عمليات تهريب السكان المحليين من شمال وشرق سوريا مؤخرا إلى تركيا لأسباب أمنية واقتصادية، ويلقى العديد من المهاجرين حتفَهم خلال رحلة العبور إلى الحدود...
كثرت عمليات تهريب السكان المحليين من شمال وشرق سوريا مؤخرا إلى تركيا لأسباب أمنية واقتصادية، ويلقى العديد من المهاجرين حتفَهم خلال رحلة العبور إلى الحدود...
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