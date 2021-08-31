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شمال شرقي سوريا.. الشباب والبحث عن الهجرة

أخبار العالم العربي

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كثرت عمليات تهريب السكان المحليين من شمال وشرق سوريا مؤخرا إلى تركيا لأسباب أمنية واقتصادية، ويلقى العديد من المهاجرين حتفَهم خلال رحلة العبور إلى الحدود...

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