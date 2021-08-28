لبنان.. بطاقة تمويلية لمواجهة الفقر
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تؤكد تقارير البنك الدولي بان اكثر من 55% من اللبنانيين باتوا في دائرة الفقر، فيما تستعد الحكومة الاسبوع المقبل لاطلاق البطاقة التمويلية للعائلات الاكثر فقرا في البلاد.
تؤكد تقارير البنك الدولي بان اكثر من 55% من اللبنانيين باتوا في دائرة الفقر، فيما تستعد الحكومة الاسبوع المقبل لاطلاق البطاقة التمويلية للعائلات الاكثر فقرا في البلاد.
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