لبنان.. بطاقة تمويلية لمواجهة الفقر

تؤكد تقارير البنك الدولي بان اكثر من 55% من اللبنانيين باتوا في دائرة الفقر، فيما تستعد الحكومة الاسبوع المقبل لاطلاق البطاقة التمويلية للعائلات الاكثر فقرا في البلاد.

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