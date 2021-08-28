 
مباشر

لبنان.. بطاقة تمويلية لمواجهة الفقر

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5t9

تؤكد تقارير البنك الدولي بان اكثر من 55% من اللبنانيين باتوا في دائرة الفقر، فيما تستعد الحكومة الاسبوع المقبل لاطلاق البطاقة التمويلية للعائلات الاكثر فقرا في البلاد.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كلمات قادة الدول المشاركين في مؤتمر قمة بغداد