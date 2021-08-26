أنقرة تسعى إلى إتمام انسحابها من كابل

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تسعى إلى إتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت، وذلك بعد وصول أول طائرة تقل جنودا أتراك من أفغانستان.

وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من مطار كابل بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع الميداني.